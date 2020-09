Nur jeder achte Mensch, der hier 1200 vor unserer Zeitrechnung in der Tollense-Region lebte, konnte als Erwachsener Milch verstoffwechseln Bildrechte: imago images/POP-EYE

In engen Schlingen mäandert das Flüsschen Tollense durch das grüne Hinterland von Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist es in der Bronzezeit brutal zugegangen: Skelette von Kriegern zeugen von einer blutigen Schlacht im Jahr 1.200 vor Christus. Paläogenetiker Joachim Burger von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz war aber weniger am Krieg damaliger Tage, als am Erbgut der Bronzezeit-Menschen interessiert. Die Frage dabei: Konnten sie Milch verdauen?

Nach unseren Studien mit den Neolithikern, den ersten sesshaften Bauern, die 5.000 Jahre früher gelebt haben, waren wir daran interessiert eine Bevölkerung zu untersuchen, die deutlich später gelebt hat, um unsere alten Hypothesen zu überprüfen. Prof. Joachim Burger - Universität Mainz

Entwicklung in nur 120 Generationen

Nicht alle vertragen als Erwachsene Milch Bildrechte: imago images / Panthermedia Die Theorie der Forschenden lautete: Mit der Einführung des Ackerbaus hat sich auch die Fähigkeit, über das Säuglingsalter hinaus Milch verdauen zu können, evolutionär entwickelt. Doch die Bronzezeit-Krieger haben für eine Überraschung gesorgt: Nur etwa jeder achte habe die entsprechende Genvariante getragen, erzählt Anthropologie-Professor Burger. Heute besäßen über 90 Prozent der Bevölkerung von Mecklenburg-Vorpommern die Fähigkeit, Milch zu verdauen.

Dazwischen liegen etwa 120 Generationen. Da wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung nicht ausgetauscht wurde in der Zwischenzeit, muss sich dieses Merkmal in dieser Zeit eben entwickelt haben. Prof. Joachim Burger - Universität Mainz

Forscher Joachim Burger Bildrechte: Peter Pulkowski Wir können sogar sagen, dass diese genomische Region die am stärksten selektierte auf dem ganzen menschlichen Genom ist. Das heißt, es gibt kein einziges Genom, das stärker darwinisch selektiert wird als die Fähigkeit im Erwachsenenalter Milch zu verdauen. Prof. Joachim Burger - Universität Mainz

Saubere Milch oder schmutziges Wasser?

Auf 100 Kinder ohne die Mutation kamen Burger zufolge in jeder Generation 106 Kinder mit Laktosetoleranz. Aber warum hat sich diese Fähigkeit erst so spät durchgesetzt? Die Theorie, dass sie die frühen Bauern bei Hungersnöten vor dem Tod gerettet haben könnte, sei ja nun hinfällig, sagt Burger. In der Bronzezeit habe es gar keine Notwendigkeit zur Anpassung gegeben: Der Ackerbau war etabliert, die Bevölkerung stabil und es gab alternative Kohlenhydrat- und Vitaminquellen. Der Paläogenetiker kann also nur spekulieren:

Aber wir müssen an andere Sachen denken als den reinen Energiegehalt. Vitamin D spielt sicherlich eher eine kleine Rolle. Also das eine könnte sein, (…) dass ein relativ kontaminationsfreies Getränk zur Verfügung stand, was in Zeiten von verseuchtem Wasser genauso wie Alkohol einen Vorteil darstellen könnte. Prof. Joachim Burger - Universität Mainz