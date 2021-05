Gucken Sie sich die kleinste Einheit auf einem Lineal an: Millimeter, ziemlich klein. Millimeter aber gehört noch zu den großen Einheiten, wenn es um Miniroboter geht. Entwickelt werden sie unter anderem von Prof. Metin Sitti, Direktor der Abteilung physische Intelligenz am Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme. Und klein müssen die eben sein: Die kleine Größe dieser Roboter macht es möglich, dass wir sie in enge und schwer zugängliche Bereiche im Körper steuern könnten, wie z. B. in den Verdauungstrakt, den Magen oder die Blase.