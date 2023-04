Studium in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Mitteldeutschland wird beliebter bei internationalen Studierenden

Hauptinhalt

Der Deutsche Akademische Auslandsdienst DAAD hat aktuelle Zahlen zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland veröffentlicht, und: Vor allem Thüringen ist bei internationalen Studierenden beliebt wie lange nicht. Aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt der Anteil an internationalen Studierenden über dem Bundesdurchschnitt.