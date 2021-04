Die beiden werktäglichen Verkehrsspitzen kehrten im Mai, spätestens im Juni wieder zurück in den Alltag deutscher Städte, auch in Leipzig. Dies ging einher mit sinkenden Infektionszahlen und entsprechenden Lockerungen im öffentlichen Leben. In diesem Zuge stieg der Gesamtverkehr wieder deutlich an, auch die Nutzung des Autos. Erstaunlich daran ist, die Staubelastung in den sonst üblichen Urlaubsmonaten Juli und August war insgesamt sogar höher als im Vergleichsjahr 2019.