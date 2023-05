Medizin Möglicher Zusammenhang zwischen Internetnutzung und geringerem Demenzrisiko festgestellt

Digitale Demenz ja, echte Demenz nein: Regelmäßige Internetnutzung führt möglicherweise zu einem geringeren Risiko, an Demenz zu erkranken. Das haben Forschende an der New York University festgestellt und ihre Ergebnisse jetzt im Fachblatt Geriatrics Society veröffentlicht.