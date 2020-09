Für die Herstellung des Karottenextrakts werden die Karotten im Labor zunächst schockgefroren und anschließend gefriergetrocknet, um die Flüssigkeit schonend zu entziehen. Bildrechte: Christian Wißle

Und wer oder was in der Karotte löst nun so hartnäckig allergische Reaktionen im Immunsystem des Menschen aus? Da ist zum einen das natürliche Karottenallergen Dau c 1. Es besteht aus einer Mischung aus mehreren Proteinen. Diese sogenannten Isoallergene wurden im Labor einzeln in Bakterien hergestellt. Bei Versuchen mit dem Proteingemisch des natürlichen Dau c 1 sowie mit den einzelnen Isoallergenen wurde getestet, wie deren Strukturen auf steigende und sinkende Temperatur reagieren. Sie wurden dazu bis auf 95 Grad Celsius erhitzt. Und dabei zeigte sich: Sowohl die natürliche Mischung aus mehreren Proteinen und fast alle einzelnen Isoallergene riefen nach einer Abkühlung auf 25 Grad Celsius immer noch allergische Reaktionen hervor. Die Versuche zeigten außerdem: Molekulare Teilstukturen, auf die das Immunsystem des Menschen allergisch reagiert, waren auch bei einem Säuregrad des Magens von PH-Wert 3 (den hat er nach dem Essen) und normaler Raumtemperatur aktiv.