Raumfahrt Mondreise-Puppen werden in Köln auf Strahlenbelastung untersucht

Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln werden ab sofort zwei Forschungspuppen untersucht, die Ende 2022 mit der "Artemis 1"-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA um den Mond geflogen waren. In Köln sollen die 12.000 Strahlungsdetektoren aus kleinen Kristallen ausgewertet werden, die man an den Puppen platziert hatte.