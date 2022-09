Optisch sind sie keine Hingucker: Mülldeponien. Das könnte sich in Zukunft ändern. In einer Leipziger Deponie sind jedenfalls 600 Quadratmeter Deponie erfolgreich begrünt worden, wie das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, mitteilte. Dahinter steckt ein Rezept, das zusammen mit Deponiebetreibern, Klärschlammverwertern, Spezialmaschinenherstellern und Agrarexperten entwickelt wurde und das nun auf einer Versuchsfläche für frische Gräser, Blumen und Stauden sorgt: Substratabfälle aus der Pilzzucht und Klärschlamm-Kompost.

Nach der Pilzernte wird das Substrat sterilisiert Bildrechte: IMAGO / Joerg Boethling

Das sind Stoffe, die sowieso da sind: Klärschlamm entsteht in den kommunalen Kläranlagen und enthält das, was dem Deponieboden fehlt: Mikroorganismen. Und das Pilzsubstrat? Zuchtchampignons wachsen in großen Hallen in übermannshohen Regalen, die mit Kompost und einem speziellen Substrat gefüllt sind. Nach der Ernte wird das bisher als Dünger für Getreide oder Gemüse benutzt. Allerdings muss es davor im Ofen sterilisiert werden – ein Prozess, der 30 Prozent des kompletten Energiebedarfs in der Pilzzucht verursacht und bei dem wertvolle organische Inhaltsstoffe verloren gehen. Würde man also die Substratabfälle aus der Pilzzucht nicht verbrennen, sondern auf Deponien ausbringen, würde das der Forschungsgruppe zufolge der Pilzproduktion Energie und Geld sparen.