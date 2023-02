Kurze Stichprobe im Drogeriemarkt nebenan: Das Ersatzprodukt für Muttermilch ist keine billige Angelegenheit, auch dann nicht, wenn Mütter und Väter sich für die verhältnismäßig unspektakuläre Eigenmarke entscheiden. Wenn's sogar das Markenprodukt eines weltumspannenden Lebensmittelkonzerns sein soll, ist das Kindergeld schnell ausgegeben. Statt mit sechs Euro das Kilo schlägt das am Etikett durch "Jahrhundertforschung" besiegelte Produkt mit dem Doppelten zu Buche. Die absolute Premiumvariante das Dreifache: Ein Kilo Folgemilchpulver zu 36 Euro. Dafür schimmert die Verpackung gülden.

Der Goldlack auf der Gütesiegel-gesäumten Pulverdose scheint auch in anderen Nationen die Farbe der Wahl bei Milchersatzverpackungen zu sein. Auch mal ergänzt durch ein Knuddelbärchen mit Doktorhut. Ersatzmilch macht schlau, möchte die Industrie den stolzen Eltern suggerieren. Was Forschende aus Australien, Europa, Südafrika und den Vereinigten Staaten dazu zu sagen haben? Emotional-manipulativ, ausbeuterisch, mangelhaft wissenschaftlich, lobbyistisch. Ihr Papier, das jetzt im Fachblatt "The Lancet" erschienen ist, klagt nicht nur an, sondern schlägt Alarm.

Multi-Milliarden-Industrie um die Sorge der Eltern

Der Reihe nach: Weltweit werden weniger als die Hälfte der Säuglinge so gestillt, wie es die WHO empfiehlt. Der Verkauf von Ersatz-Muttermilch steigt indes. Die Gründe, warum Mütter nicht stillen können oder stillen möchten, sind verschieden, der Industrie spielen sie aber in die Karten: "Der Verkauf von kommerzieller Milchnahrung ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie, die neben politischer Lobbyarbeit ein ausgeklügeltes und hocheffektives Marketing-Drehbuch einsetzt, um die Sorge von Eltern in eine Geschäftsmöglichkeit zu verwandeln", so Nigel Rollins von der WHO, Mitautor der Studie. "Es ist an der Zeit, dass dies ein Ende hat. Frauen sollten in die Lage versetzt werden, Entscheidungen über die Säuglingsernährung zu treffen, die auf genauen Informationen beruhen und nicht von der Industrie beeinflusst sind."

Der Ratschlag, dass Stillen das Beste für die Gesundheit des Babys ist, nützt nichts, wenn Frauen nicht dabei unterstützt werden, das unruhige Verhalten ihres Babys zu verstehen und zu bewältigen. Julie Smith Australian National University

Stillen ist nicht nur eine persönliche Frage

Die Schuld gibt er der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft insgesamt. Stillen müsse als gesamtgesellschaftliche Verantwortung begriffen werden. Nicht als Sache der Frauen. Die haben dazu aber zu oft nicht den nötigen Raum. Die Forschenden betonen, dass eine halbe Milliarde berufstätiger Frauen weltweit keinen Anspruch auf einen angemessenen Mutterschutz habe. Eine systematische Überprüfung von Studien hätte ergeben, dass Frauen, die mindestens drei Monate bezahlten oder unbezahlten Mutterschaftsurlaub hatten, mit mindestens fünfzig Prozent höherer Wahrscheinlichkeit weiter stillten als Frauen, die innerhalb von drei Monaten nach der Entbindung an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Außerdem mangele es den Frauen an Stillförderung, Schutz und Unterstützung in den Gesundheitssystemen. Grund seien begrenzte öffentliche Budgets, qualifizierte Unterstützung durch das Gesundheitspersonal, der Einfluss der Milchnahrungsindustrie und das Fehlen einer Betreuung, die kulturell angemessen ist und sich an den Bedürfnissen der Frauen orientiert. Fiktive Verpackungen, echte Werbebotschaften – so illustrieren die Forschenden die Verpackungen, die in der Realität Aussagen über Intelligenz und Intelligenzquotienten machen oder andeuten. Bildrechte: The Lancet/Lewis et al.

"Der Ratschlag, dass Stillen das Beste für die Gesundheit des Babys ist, nützt nichts, wenn Frauen nicht dabei unterstützt werden, das unruhige Verhalten ihres Babys zu verstehen und zu bewältigen. Oder wenn Mütter ohne Mutterschaftsurlaub oder Bezahlung gezwungen sind, aus finanzieller Not wieder arbeiten zu gehen", sagt Julie Smith von der Australian National University.

Das Thema "unruhiges Verhalten" illustriert ganz gut, wie die Hersteller der Ersatzmilchprodukte in ihrem Marketing die Sorgen der Eltern ausnutzen. Das unruhige Verhalten ihres Babys, insbesondere Schlafstörungen und anhaltendes Weinen, würden Frauen häufig als Zeichen dafür interpretieren, dass die Muttermilch nicht ausreiche. Allerdings seien die Schlafgewohnheiten von Säuglingen nicht dieselben wie die von Erwachsenen und unruhiges Verhalten von Säuglingen normal. Wenn die Mütter angemessen unterstützt werden, können die Probleme auch ohne die Verwendung von Folgemilch erfolgreich angegangen werden.

Produktbestandteile: Kein Nutzen für schulische Leistungen