Stillende Mütter, die sich nach der Geburt gegen Corona impfen lassen, geben einen Teil ihrer Antikörper über die Muttermilch an ihre Babys weiter. Forscher konnten diese Antikörper nun auch in Stuhlproben der Kleinkinder nachweisen und auf diese Weise zeigen: Die Antikörper überstehen den Verdauungstrakt und sind in Zellkulturen gegen das Virus wirksam. Darüber berichten Lauren Stewart Staffort und Kolleginnen von der University of Florida im Fachmagazin Journal of Perinatology.