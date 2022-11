Ein Forschungsteam der Northwestern University in Chicago konnte nämlich belegen, dass bei Frauen, die bestimmten Stoffen aus Duschvorhängen, Autopolstern, Lunchboxen und Schuhen besonders stark ausgesetzt waren, besonders häufig Myome entwickelten. Die Forschungsgruppe konnte auch den Tumor-Treiber identifizieren, also den Stoff, der die Myombildung anschiebt: DEHP, ein Weichmacher auf Phthalat-Basis. Das DEHP stößt eine Art Kettenreaktion an, bei der schlussendlich ein Rezeptor (AHR) aktiviert wird, der sich an die DNA bindet und verstärktes Wachstum von Myomtumoren verursacht.

Der Duschvorhang – ohne Weichmacher wäre er steif wie ein Brett – und würde sich nicht so zutraulich ans Bein schmiegen Bildrechte: PantherMedia / Lee Torrens

In Europa ist der Stoff DEHP, genau wie die Weichmacher DBP und BBP, seit 2007 als Weichmacher in Babyartikeln und Kinderspielzeug verboten und seit 2015 zulassungspflichtig, in den USA jedoch noch nicht. Weichmacher werden eingesetzt, um eigentlich harte PVC-Verpackungen weich und biegsam zu machen, zum Beispiel in der Nahrungsmittelverpackung. Aber auch für die Biegsamkeit von Kabeln, Schläuchen, Sport- und Freizeitartikeln werden sie genutzt. Phthalate sind nicht fest in den Produkten gebunden, sondern können über die Luft ausdünsten oder beim direkten Kontakt in andere Stoffe übergehen. Allerdings wird das auch in Europa bislang nicht untersucht, wie verschiedene Phthalate miteinander wirken.