Osiris - so heißt der ägyptische Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und des Nils. Das ergibt für eine Raumfahrtmission nicht sonderlich viel Sinn. Deswegen behandelt die US-Weltraumbehörde NASA den Missionsnamen OSIRIS-REx eher als Abkürzung, und zwar für Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Es geht also um den Ursprung der Materie im Sonnensystem und es geht um die Entnahme von Regolith, also von Staubproben eines Asteroiden.

Der zweite Teil der Missionsbezeichnung, OSIRIS-REx, steht einerseits für Regolith Explorer. Andererseits ist der Totengott Osiris eine Verbindung mit dem Sonnengott Re eingegangen, dem Herrscher des Himmels. Und so lässt sich der Name dieser Sonde wissenschaftlich wie mythologisch erklären. Osiris Rex, also "Sonnengott" und "Totengott" - starteten 2016 zu ihrer insgesamt siebenjährigen Rundreise zum Asteroiden Bennu und zurück. Die Raumsonde ist Sternschnuppen auf der Spur - kleinen Meteoriten also, die meistens in der Atmosphäre verglühen. Doch selbst die wenigen, die es bis hinunter auf die Erde schaffen, sind wissenschaftlich eher uninteressant. Joseph Nutt, Projektwissenschaftler für diese Mission bei der NASA erklärt, warum: