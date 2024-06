"Interessanterweise liegt die Länge der meisten Cyanobakterien ebenfalls in diesem Bereich", erläutert Karpitschka. "Das bedeutet, dass sich durch leichte Veränderungen in der Länge bei einer Population deren Bewegung ändert. Dies deutet auf einen natürlichen Kipppunkt hin, mit dem die Bakterien ihr Verhalten an äußere Bedingungen anpassen." Die Bakterien scheinen sich dabei durch die "Haftkraft" Adhäsion an der Oberfläche fortzubewegen, da sie keine Zilien, also dünne Zellfortsätze, oder andere äußere Propeller besitzen und höhere Krafteinwirkung eine höhere Reibung erzeugt.