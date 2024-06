Die Varianz der Hörner verglichen die Forscher mit der Federpracht von Vögeln, wie wir sie kennen. "Wir denken, dass die Hörner dieser Dinosaurier dem ähneln, was Vögel mit ihrem Gefieder tun", sagte Sertich. "Sie nutzten sie entweder zur Partnerwahl oder zur Arterkennung." Generell sei der Fund ein Indiz dafür, dass die Artenvielfalt in der Region außergewöhnlich sei. "Lokiceratops hilft uns zu verstehen, dass wir nur an der Oberfläche kratzen, wenn es um die Vielfalt und Beziehungen innerhalb des Stammbaums der gehörnten Dinosaurier geht", erklärte Koautor Mark Loewen von der University of Utah.