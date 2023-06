Am Anfang war die Idee: Könnte es gelingen, Maschinen in die Lage zu versetzen, menschliche Intelligenz - die Fähigkeit zu fühlen, zu urteilen, zu entscheiden und die Zukunft zu antizipieren - simulieren? Daürber diskutierten im Jahr 1956 zehn Wissenschaftler am Dartmouth College in den USA in einem sechswöchigen Treffen unter der Leitung des Mathematik-Professors John McCarthy. Zentraler Gedanke dabei war, menschliches Denken und Handeln mithilfe der Mathematik zu beschreiben. So sollte also das Denken in Algorithmen festgehalten werden - in fest formulierten Formeln also wie zum Beispiel bei den Regeln der Schwerkraft. Dieses Treffen gilt gemeinhin als einer der Schlüsselmomente in der KI-Forschung. Ein weiterer Pionier er 1950er Jahre war etwa Alan Turing mit seiner Arbeit "Computing Machinery and Intelligence", in der er die Frage stellte, ob Maschinen denken könnten.