Die beiden untersuchten Inseln liegen etwa 150 Kilometer vor der Küste und haben einen begrenzten Anschluss an das Stromnetz. Diese begrenzte Anbindung speist nur dann Strom in das Netz ein, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Anbindung der Offshore-Wasserstoffproduktion an das Netz hat erhebliche positive Auswirkungen. Ermöglicht wird eine flexible Nutzung der von den Windparks erzeugten Energie, die entweder für die Produktion von grünem Wasserstoff auf See genutzt oder über HGÜ-Kabel zum Festland transportiert werden kann, was zu erheblichen Effizienzgewinnen für das Energiesystem führt."