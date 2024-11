Während der Kreidezeit vor rund 90 Millionen Jahren wuchsen Bäume in Teilen der Antarktis. Das zeigt unter anderem ein Bernsteinfund, den Forscher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und der TU Bergakademie Freiberg jetzt analysiert haben. Entdeckt hatten die Wissenschaftler den Bernstein in einem Bohrkern. Den hatten sie bereits 2017 in 976 Metern Tiefe unter dem Meer vor der Küste der Westantarktis entnommen.

Die Wissenschaftler um Johann P. Klages vom AWI und Henry Gerschel von der TU Freiberg gehen davon aus, dass es in der Zeit der Dinosaurier ein ganzes Waldökosystem in der heutigen Eiswüste gegeben haben könnte. "Es ist total spannend, dass auf allen sieben Kontinenten irgendwann in ihrer Geschichte Klimabedingungen herrschten, die harzproduzierende Bäume haben überleben lassen. Wir wollen nun noch mehr über das Waldökosystem herausfinden, ob es gebrannt hat, ob wir noch Spuren von Leben im Harz finden – diese Entdeckung erlaubt uns nochmals eine andere Form von Zeitreise in die Vergangenheit", sagt Johann Klages.