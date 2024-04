Das Überwachungsnetzwerk, das unter Leitung des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ) im Rahmen des Internationalen Kontinentalen Bohrprogramms (ICDP) aufgebaut wurde, besteht aus fünf bis zu 400 Meter tiefen Löchern. Bereits in den ersten zwei Wochen seit Inbetriebnahme haben die Messstationen tausende Beben in einer Tiefe von acht bis zehn Kilometern mit Stärken zwischen 0 und 2,6 registriert. "Der aktuelle Erdbebenschwarm ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich, nicht nur wegen der bereits erreichten Dauer von mehr als 14 Tagen, sondern auch weil es der erste Schwarm der aktivsten Region um Novy Kostel ist, der so weit nördlich auftritt und teilweise deutsches Gebiet betrifft", sagt Torsten Dahm, Geophysiker an der Universität Potsdam und Leiter der GFZ-Sektion "Erdbeben- und Vulkanphysik".

Vogtland: Ein ungewöhnlicher Hotspot für Schwarmbeben

Schwarmbeben sind eine Abfolge ähnlicher Erdbeben über einen längeren Zeitraum in einer bestimmten Region. Da sie in vulkanischen Regionen auftreten, geht die Forschung davon aus, dass sie mit Fluidbewegungen im Untergrund zusammenhängen. So auch im Vogtland, das regelmäßig betroffen ist, wo die Beben mit magmatischen Prozessen unter dem Egergraben in Erdmantel und -kruste zusammenhängen. Die Messungen offenbarten jetzt Bemerkenswertes: "Ungewöhnlich ist die Form des Erdbebenschwarms in etwa 10 Kilometer Tiefe, da die Beben erstmalig eine horizontale, kreisförmige Struktur aktivieren. Wir haben so ein Muster bisher noch nicht im Vogtland gesehen", Der jetzt gemessene Schwarm bei Klingenthal liegt nördlich der aktivsten Schwarmbebenzone der Region bei Novy Kostel in Tschechien, die sich in den letzten Jahren sowohl nach Süden als auch nach Norden ausgeweitet hatte.

