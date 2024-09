Berndt und sein Team nehmen an, dass schweflige Säure einen Einfluss auf Reaktionen in der Atmosphäre haben könnte, wenn es so lange stabil in der Luft besteht. Modellrechnungen zeigten, dass weltweit jährlich etwa acht Millionen Tonnen an H2SO3 durch die Reaktionen mit DMS gebildet werden könnten. "Dieser Pfad produziert etwa 200mal mehr Masse an H2SO3 als die direkte Bildung von Schwefelsäue (H2SO4) aus Dimethylsulfid in der Atmosphäre. Die neuen Ergebnisse können zu einem besseren Verständnis des atmosphärischen Schwefelkreislaufs beitragen" fügen die für die globale Berechnung zuständigen Wissenschaftler Andreas Tilgner und Erik Hoffmann hinzu. Mit welchen weiteren Spurengasen die schweflige Säure reagiert, ist unklar. Berndt ergänzt daher: "Es sind noch wesentlich mehr Untersuchungen in weiter optimierten Experimenten notwendig, um die Bedeutung von H2SO3 hinreichend zu klären."