Den Cams-Angaben zufolge führten die Feuer infolge hoher Temperaturen und Trockenheit in der ersten Juli-Hälfte zu einer "bedeutenden Zunahme" von Treibhausgasen. Gebietsweise lagen auch die Feinstaubwerte um ein Vielfaches über den internationalen Grenzwerten. Bis Mitte Juli wurde durch die Brände in Russland laut Copernicus bereits so viel Kohlendioxid ausgestoßen wie in den Monaten Juni und Juli in den vergangenen zwei Jahren zusammen.

Allerdings haben die Brände die Rauchpartikel bislang nicht bis in die Stratosphäre geschleudert. Davon gegen die Leipziger TROPOS-Forscher nach ihren Lidar-Messungen aus. Gelangen Aerosole in diese Atmosphärenschicht, also in Höhen von über 18.000 Metern, dann können sie dort über mehrere Jahre bleiben. In der Stratosphäre gibt es weder Wolken noch Regen, der die Staubpartikel wieder auswaschen würde. Rauch in der Troposphäre fällt dagegen meist innerhalb eines Jahres wieder zu Boden.