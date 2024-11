Die zu unterschiedlichen Tageszeiten erhobenen Daten werden in einem neuronalen Netzwerk zusammengeführt und ausgewertet. Der Fahrer erhält eine E-Mail und wird auf mögliche Auffälligkeiten hingewiesen, die einen Arztbesuch nötig machen. "Uns geht es darum, tendenzielle Veränderungen und Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und damit präventiv zu wirken", so Deserno. Ein Notfallsystem ist derweil nicht vorgesehen, da es bei der Fahrt ablenken könnte. Am 11. November 2024 wird das Auto auf der Medizinmesse "Medica" vorgestellt.