Das Unternehmen Graphene Manufacturing Group (GMG) aus dem australischen Brisbane hat demnach Akkuzellen entwickelt, die nicht nur 60 Mal schneller als Lithium-Ionen-Akkus laden können, sondern auch dreimal so viel Energie speichern wie herkömmliche Aluminium-Batterien, wie efahrer.com berichtet. Die Akkus basieren dabei auf der Graphen-Technik, bei der es zuletzt in China einen Durchbruch bei den Kosten gegeben haben soll. Denn bisher war das Material – eine besondere Kohlenstoff-Form mit charakteristischer Wabenstruktur – in der Herstellung sehr teuer.