Die Forschenden arbeiten dabei für den Autobauer GAC, der die neuartige Batterientechnik in seinem ab September 2021 erscheinenden Modell Aion V verbauen will. Die chinesische Firma verkündete in einer Pressemitteilung "bahnbrechende Fortschritte" bei der Entwicklung einer Super-Schnellladebatterie auf Graphen-Basis, die sich nun in der Phase der Fahrzeugtests befinde. Laut Mitteilung könne mit der Technik ein Akku in Kombination mit einem 600A-Hochleistungsladegerät in nur acht Minuten auf 80 Prozent geladen werden.