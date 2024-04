Protemnodon viator tauften Forscher der Flinders Univeristy in Adelaide das Riesenkänguru, das sie entdeckten. Die vor etwa 40.000 Jahren ausgestorbene Art war doppelt so groß wie das heute größte noch lebende Rote Känguru und dreimal so schwer. Sein Name, viator, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Reisender" oder "Wanderer". Diese Art sei gut an den trockenen Lebensraum in Zentralaustralien angepasst gewesen und habe ähnliche Lebensräume bewohnt wie das Rote Känguru heute. Die langen Beine des Protemnodon viator hätten beim effizienten und schnellen Hüpfen geholfen.

Die Wissenschaftler um Isaac Kerr erhoffen sich, mit ihrer 260 Seiten starken Studie einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Protemnodon geliefert zu haben. "Wir haben über 800 Exemplare, die wir in ganz Australien und Neuguinea gesammelt haben, fotografiert und in 3D gescannt, sie vermessen, verglichen und beschrieben. Das war ein ziemliches Unterfangen“, so Kerr. "Ich hoffe wirklich, dass es dazu beiträgt, dass mehr Studien über die Protemnodon durchgeführt werden, so dass wir mehr darüber herausfinden können, was diese Kängurus gemacht haben. Lebende Kängurus sind bereits so bemerkenswerte Tiere, dass es erstaunlich ist, was diese seltsamen Riesenkängurus getrieben haben könnten."