Dies geht aus einer Studie hervor, die das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) zusammen mit dem schwedischen Karolinska-Institut erstellt hat. Am Leipziger MPI wird seit Jahren zur Beziehung von modernem Mensch und Neandertalern geforscht, erst kürzlich waren die Wissenschaftler an Ausgrabungen beteiligt, die neue Erkenntnisse über die Ankunft des Homo Sapiens in Europa brachten.