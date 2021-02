Vor einem Bildschirm sitzen, mit dem Team Tagespläne besprechen, Projekt-Zwischenstände abgleichen, neue Ideen diskutieren: Das klingt auf den ersten Blick eigentlich nicht sonderlich anstrengend. Ist es aber doch und das Kind hat auch schonen einen Namen: Zoom-Fatigue – wobei sich das Ermüdungssyndrom nicht auf diese Konferenz-Plattform im Speziellen bezieht, sondern auf die allgemeinen Nebenwirkungen von Videokonferenzen. Was macht sie so erschöpfend? Jeremy Bailenson, Professor am Virtual Human Interaction Lab der Stanford University (USA), hat das untersucht.

Ein Stressfaktor ist der Studie zufolge der übermäßige Augenkontakt. In der Videokonferenz werden Sprechende ununterbrochen von vielen Gesichtern angestarrt – und zwar aus einer Nähe, die wir sonst nur im privaten Bereich kennen. Im regulären Sitzungsraum variieren Gesichtergröße und Augenkontakt, die eine kritzelt was in ihr Notebook, der andere begutachtet seine Fingernägel, wieder andere sprechen mit dem Nachbarn, blättern in Unterlagen. Forscher Jeremy Bailenson sagt: Für das Gehirn ist das eine extrem intensive Situation, wer stundenlang Konferenz-Tools nutzt, gerät in einen hyper-erregten Zustand. Aber was tun? Man kann den Stress rausnehmen, meint Bailenson, indem man zum Beispiel das Meeting-Fenster auf dem Monitor minimiert. Auch eine externe Tastatur schafft ein Stück Abstand zwischen sich und den Kollegen und "vergrößert" indirekt den Raum zwischen sich und den Gesichter-Kacheln auf dem Bildschirm.