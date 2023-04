Die Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) stellten in Versuchen mit Mäusen fest, dass eine bestimmte Untergruppe von Neuronen im Mammillarkörper am anfälligsten für Neurodegeneration und neuronale Hyperaktivität ist. Sie fanden auch heraus, dass dieser Schaden zu Gedächtnisstörungen führt. Die Ergebnisse der in Science Translational Medicine erschienenen Studie deuten darauf hin, dass die Degeneration der Neuronen-Untergruppe im Mammillarkörper zu den frühesten Symptomen der Alzheimer-Krankheit führen kann. Das würde diese Region zu einem geeigneten Ziel für neue Medikamente zur Behandlung dieser neurodegenerativen Erkrankung machen.