Der neuseeländische Forscher Neil Gemmell ist sich sicher: Es gibt garantiert kein gigantisch großes, reptilienartiges Monster im Loch Ness. Denkbar sei aber, dass sich ein extrem großer Aal im Wasser herumtreibt, sagte er heute (5. September 2019) auf der Pressekonferenz in Drumnadrochit​, einem Örtchen am westlichen Ufer des Sees.

Keine DNA-Spuren von Plesiosaurier

Zusammen mit seinem Team hatte Gemmell vor einem Jahr DNA-Proben in dem 226 Meter tiefen See gesammelt und seither analysiert, welche Lebewesen im See vorhanden sind.

So ziemlich an der jeder Stelle, an der wir Proben gesammelt haben, war auch Aal-DNA vorhanden. Neil Gemmell, New Zealand's University of Otago

Kein Wels, kein Grönlandhai und erst recht kein prähistorisches Monster. Die Theorie, dass es sich um einen Plesiosaurier aus dem Jura -Zeitalter handelt, müsste nach seinen DNA-Untersuchungen aufgegeben werden, so Gemmell.

Die Legenden über das vermeintliche Monster gehen weit zurück und stammen wohl aus dem 6. Jahrhundert. Die Vermutung, dass es sich um einen gigantischen Aal handelt könnte, ist nicht neu, sie gibt es seit den 1930er-Jahren. Gemmell zufolge hatten Taucher tatsächlich schon mehrfach berichtet, dass sie einen All gesichtet hätten, der so dick gewesen sei wie ihre Beine. "Ob sie nun übertreiben oder nicht - aber es ist gut möglich, dass es tatsächlich viele große Aale im See gibt".