Wenn es um die Rettung bedrohter Arten geht, seien es Pflanzen oder Tiere wird viel Hoffnung in Gärten gesteckt. Hier kann auf kleinem Raum angepflanzt und angelockt werden, was da draußen in der Natur keinen Platz mehr zu haben scheint. Seien es heimische Wildpflanzen, von denen mittlerweile fast ein Drittel gefährdet sind, laut der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Algen. Oder die Insekten, die auf diese Arten angewiesen sind.

Nur, was und wen eigentlich genau? Welche Pflanzen fliegen Biene, Schmetterling und Co. wirklich an? Muss es immer heimisch sein? Und wo startet eigentlich heimisch, an den Alpen oder an der Stadtgrenze? Ist Unkraut automatisch gut für Insekten? Der Dschungel des nachhaltigen Gärtnerns ist dicht und als Laie kann man sich schnell verirren.