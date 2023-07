Wer gegen Gürtelrose geimpft ist, könnte damit möglicherweise sein Demenz-Risiko senken. Das zumindest implizieren die Befunde einer aktuellen Preprint-Studie einer Arbeitsgruppe um Markus Eyting vom Heidelberg Institute of Global Health. Der Status Preprint bedeutet, dass die Studie noch keinem wissenschaftlichen Review-Verfahren unterzogen wurde – sie sollte also noch ein wenig vorsichtiger zur Kenntnis genommen werden, als beispielsweise eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal.

Die Forschenden untersuchten zwei Gruppen von Menschen in Wales: Die eine Gruppe wurde zu rund der Hälfte gegen Gürtelrose geimpft, die andere Gruppe hatte keine Impfung bekommen. Genutzt wurde der Lebendimpfstoff Zostavax. In der teilweise geimpften Gruppe wurden die Menschen zu rund einem Fünftel seltener dement als in der ungeimpften Vergleichsgruppe. Das ist insofern eine interessante Beobachtung, weil es eine Vermutung bestätigt, die Forschende schon länger hatten: Womöglich ist das Gürtelrose-Virus – übrigens dasselbe Virus, das auch für die Windpocken verantwortlich ist – an der Entstehung von Demenzerkrankungen beteiligt.