Eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage hat ergeben, dass beinahe die Hälfte (46 Prozent) der Befragten in der Europäischen Union in den vergangenen 12 Monaten von psychosozialen oder emotionalen Problemen betroffen war. Von psychischen Problemen, Ängsten oder einem Gefühl der Niedergeschlagenheit im vergangenen Jahr berichteten EU-weit ebenfalls 46 Prozent. In Deutschland waren es sogar 57 Prozent.