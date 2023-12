Innerhalb der Box findet eine chemische Reaktion statt, bei der Licht und Chlor genutzt wird, um die Methanverbindungen aufzubrechen und das Gas damit letztlich aus der Luft zu entfernen. "In unserer Studie konnten wir nachweisen, dass wir in der Lage sind, mit dem Reaktor 58 Prozent des Methans aus der Luft zu saugen", erläutert der beteiligte Forscher Matthew Stanley Johnson. Seit der Einreichung der Studie habe das Team die Technik so weit verbessern können, dass man jetzt schon bei 88 Prozent sei.

Dabei spiele das Chlor eine Schlüsselrolle, da über die Reaktion mit Sonnenlicht das Methan viel effizienter entfernt werden könne als in der Natur, wo es im Schnitt zehn bis zwölf Jahre nach der Produktion dauert. "Methan zersetzt sich im Schneckentempo, weil es im Allgemeinen nicht gern reagiert", so Johnson. Licht und Chlor können dagegen wie ein Trigger wirken, der für einen 100 Millionen Mal schnelleren Abbau als in der Natur sorgt. Ein deutlich größerer Prototyp des Reaktors solle nun in einem Schiffscontainer getestet werden, der in Zukunft auch als "Methansauger" an Ställe angeschlossen werden könnte.