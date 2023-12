Für das US-Wissenschaftsmagazin "Archaeology" gehört die Forschungsarbeit zu den Top 10 der wichtigsten archäologischen Entdeckungen des Jahres 2023. Denn die Freilegung und Untersuchung der Siedlung Amnya im fernen Sibirien hat das Zeug, bisherige Vorstellungen über die Entwicklung der Menschheit in Frage zu stellen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Jäger und Sammler in Sibirien bereits vor 8.000 Jahren komplexe Verteidigungsanlagen um ihre Siedlungen errichteten.

Die befestigte Siedlung Amnya gilt als nördlichste steinzeitliche Wallanlage Eurasiens und nun gleichzeitig als älteste bekannte "Festung" der Welt, was durch Radiokohlenstoffdatierungen von Proben nachgewiesen wurde. "Unsere neuen paläobotanischen und stratigraphischen Untersuchungen zeigen, dass die Bewohner Westsibiriens einen hoch entwickelten Lebensstil führten, der auf den reichhaltigen Ressourcen der Taiga basierte", sagt Mitautorin Tanja Schreiber. Die damaligen Bewohner fingen den Forschungsergebnissen zufolge Fische im Fluss Amnya und jagten Elche und Rentiere mit Knochen- und Steinspeeren. Um ihre Vorräte an Fischöl und Fleisch zu konservieren, stellten sie kunstvoll verzierte Töpferwaren her.