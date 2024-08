Ein interessantes Ergebnis war außerdem, dass der Zusammenhang zwischen angestrengtem Denken und negativen Gefühlen in Asien nicht so stark war wie in Europa und vor allem in Nordamerika. Zwar war er auch dort vorhanden, aber in deutlich geringerem Maße. Das passt laut Bijleveld zu bereits bestehenden Annahmen, dass die Abneigung gegen geistige Anstrengung von der "Lerngeschichte" der Menschen abhängen könnte. Schüler in asiatischen Ländern verbringen in der Regel mehr Zeit mit Schularbeiten als ihre europäischen oder nordamerikanischen Altersgenossen und lernen daher möglicherweise schon früh in ihrem Leben, ein höheres Maß an geistiger Anstrengung auszuhalten, sagt der niederländische Forscher.