Die Körpergröße von Fledermäusen hängt von der Temperatur in den Quartieren der Jungtiere ab. Höhere Temperaturen führen zu größeren Exemplaren, die kürzer leben, dafür aber mehr Nachwuchs produzieren. Das hatte ein Forschungsteam des Zoologischen Instituts der Universität Greifswald bereits in den letzten Jahren gezeigt. Jetzt untersuchten die Wissenschaftler in einer Feldstudie, wie der Klimawandel sich auf dieses Phänomen auswirken könnte.