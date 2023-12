Immer am 5. Dezember ist "Internationaler Tag des Bodens". Zu diesem Anlass wird alljährlich der "Boden des Jahres" für das darauffolgende Jahr gewählt. Diesmal ist es als Nachfolger von Lössboden, Pelosol und Ackerboden der Waldboden. Knapp ein Drittel der Fläche Deutschlands (11,4 Millionen Hektar) ist von Wald bedeckt. Im Boden konzentrieren sich zahlreiche Superlative: So leben in einer Handvoll Erde mehr Organismen als Menschen auf der Erde, er ist ein größerer Kohlenstoffspeicher als die Vegetation, hat das Potenzial, viel Wasser zu speichern, schützt vor Erosion und filtert Schadstoffe.