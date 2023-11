Man unterscheidet zwei Ausprägungen: Oft gelangt das zurückschwappende warme Oberflächenwasser nur in die Mitte des Pazifiks, in diesem Fall spricht man von einem zentralpazifischen El Niño. In etlichen Fällen gelangt das warme Wasser aber bis in den Ostpazifik hinein, der sich dann deutlich erwärmt, dies ist der ostpazifische El Niño, die deutlich gefährlichere Variante, durch die ausgeprägte Dürren, aber auch Starkregen und Überschwemmungen in vielen Teilen der Welt auftreten können. Zudem sorgen die hohen Wassertemperaturen vor der Küste von Peru und Chile dafür, dass ein Großteil der Fische sich in kühlere Gefilde zurückzieht, die Fischernetze also leer bleiben.