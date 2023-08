In China ist das bislang größte vollelektrische Containerschiff der Welt in Betrieb gegangen. Wie das Fachmagazin The Maritime Executive berichtet, verfügt das Zubringerschiff N997 des staatlichen chinesischen Schifffahrtsunternehmens Cosco über Energiespeicher mit einer Kapazität von 50 Megawattstunden (MWh). Sie treiben zwei Elektromotoren mit einer Leistung von jeweils 900 Kilowatt (kW) an.