Der Bericht "Small Cetaceans - Even Bigger Problems", der 250 Studien und andere Quellen ausgewertet hat, nennt verschiedene Gründe dafür, dass die Ausbeutung von Delfinen und Kleinwalen angestiegen ist: Zum einen ersetzen Delfine in bestimmten ärmeren Regionen fehlenden Fisch als Mahlzeit. Zum anderen werden Delfine vor allem in kommerziellen Fischereien vermehrt als Fischköder verwendet. Die zerstückelten Kadaver sollen Haie und Welse anlocken, wie es hieß. Früher seien dafür vor allem Delfine verwendet worden, die als Beifang in Fischernetzen gefangen wurden. "Doch für diese Praxis hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine gezielte Bejagung entwickelt", teilte Nicola Hodgins, Delfinexpertin der WDC, mit. In einigen Gebieten übersteige der Marktwert von Delfinen als Köder sogar ihren Wert als Nahrung. In Peru werden den Angaben zufolge so jährlich etwa 15.000 Delfine und kleine Wale getötet, in Ghana fast 10.000. Besonders ernst sei die Situation der Flussdelfine im Amazonasgebiet. Die Tiere werden dort als Köder für die Fischerei und ihr Öl seit Kurzem zur Behandlung von Coronainfektionen benutzt.