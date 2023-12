Besonders stark untersucht wurde die Temperatur des Bodens in Parzellen mit 60 verschiedenen Pflanzenarten gegenüber Parzellen mit Monokulturen und gegenüber gänzlich unbepflanzten Flächen. Es stellte sich heraus, dass an heißen Sommertagen in den 60-Arten-Parzellen eine um durchschnittlich 5,04 Grad Celsius niedrigere Bodentemperatur herrschte als bei unbebauten Flächen. Monokulturen schafften nur einen etwa halb so großen Kühlungseffekt. An kalten Wintertagen sorgte die Artenvielfalt für 1,48 Grad Celsius mehr Wärme, etwa fünfmal so viel wie die Monokulturen. Die Auswirkungen verstärkten sich mit zunehmendem Alter der Versuchsgemeinschaften und waren gerade unter härtesten klimatischen Bedingungen wie sengend heißen Tagen und trockenen Jahren noch prägnanter.