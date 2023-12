In Deutschland sind etwa 8.000 "Seltene Erkrankungen" bekannt, die dadurch definiert sind, dass weniger als fünf von 10.000 Menschen von ihnen betroffen sind. Viele davon sind genetisch bedingt. So auch eine Krankheit, die von Wissenschaftlern des Zentrums für Seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Jena und internationalen Kollegen ausführlich erforscht und beschrieben wurde. Es handelt sich dabei um eine Veränderung des Gens SLC4A10.

Klinische Relevanz bekamen diese Erkenntnisse aber erst später, als Kollegen aus Salzburg per E-Mail von einem Neugeborenen mit Entwicklungsverzögerungen und kollabierten Hirnventrikeln berichteten, also genau den Symptomen, die die Jenaer von den Mäusen kannten. "Die genomweite Diagnostik beim betroffenen Neugeborenen ergab eine Veränderung im SLC4A10-Gen. Daraufhin haben wir weltweit weitere Betroffene gesucht", erzählt Antje Hübner. Bei insgesamt zehn Kindern aus fünf Familien wurde der Gendefekt mittlerweile festgestellt, der zu einer von Geburt an veränderten Gehirnstruktur und zu schweren Beeinträchtigungen in der Entwicklung hinsichtlich Motorik, Sprache und Intelligenz führt.