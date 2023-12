Mehr als 200 Monde gibt es allein in unserem Sonnensystem. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch um Planeten in anderen Sonnensystemen Monde kreisen. Nur sind die wegen ihrer relativ geringen Größe schwer nachzuweisen. Für die beiden Exoplaneten Kepler-1625b und Kepler-1708b war das aber innerhalb von ein paar Jahren mit Hilfe von Aufnahmen der Weltraumteleskope Kepler und Hubble scheinbar gelungen. Zwei deutsche Forscher mit einer neuen Auswertungsmethode bezweifeln das nun in der Fachzeitschrift "Nature Astronomy".

René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und Michael Hippke von der Sternwarte Sonneberg in Thüringen sagen, "mondfreie" Interpretationen der vorliegenden Teleskop-Daten seien naheliegender. Die Forscher nutzten für die Analyse ihren neu entwickelten Computer-Algorithmus Pandora, der die Suche nach Exomonden vereinfacht und beschleunigt. Der Algorithmus steht als Open-Source-Code der gesamten Forschungswelt zur Verfügung. Angewandt auf die Messdaten von Kepler-1625b und Kepler-1708b, brachte er Ernüchterndes zum Vorschein. "Gerne hätten wir die Entdeckung von Exomonden um Kepler-1625b und Kepler-1708b bestätigt", so René Heller, "doch leider zeigen unsere Auswertungen etwas anderes."

Die Analysen der beiden Wissenschaftler zeigen, dass Exomond-Suchalgorithmen nicht selten zu falschpositiven Ergebnissen kommen: Recht regelmäßig entdecken sie einen Mond, wo gar keiner ist. "Die frühere Exomond-Behauptung der Kollegen aus New York war das Ergebnis einer Suche nach Monden um dutzende Exoplaneten", sagt René Heller. "Nach unseren Abschätzungen ist ein falschpositiver Fund gar nicht verwunderlich, sondern geradezu zu erwarten."