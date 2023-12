Die Folgen des Klimawandels bedrohen zunehmend Wale und Delfine. Die Erwärmung der Meere wirke sich dramatisch aus, heißt es in einem Bericht der Tierschutzorganisation "Whale and Dolphin Conservation" (WDC), der anlässlich der in Dubai tagenden UN-Klimakonferenz COP28 veröffentlicht wurde. Die höheren Temperaturen setzten demnach eine ganze Reihe schädlicher Folgen in Gang.

So gebe es vermehrt Algenblüten, die schädliche Toxine freisetzen, welche die Meeressäuger lähmen. Bei einem Massensterben von mehr als 300 Bartenwalen sei so eine Algenblüte wahrscheinlich die Hauptursache gewesen. Auch zögen viele Tiere wegen der Temperaturen in andere, zum Teil dicht befahrene Gewässer, was die Kollisionsgefahr mit Schiffen erhöhe. Weiterhin werden Wale und Delfine bei höheren Temperaturen wahrscheinlich anfälliger für Krankheiten. Mehr als 60 Prozent aller registrierten Krankheitsausbrüche wurden in Zeiten erhöhter Meeresoberflächentemperaturen verzeichnet, die mit dem Klimawandel länger und häufiger auftreten dürften.