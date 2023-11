Diese wissenschaftliche Arbeit wird nun für weitere vier Jahre gefördert, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mitteilte. Drei zentrale Fragen sollen in diesem Zeitraum untersucht und beantwortet werden: Was sind die Hauptursachen und ihre relativen Beiträge zur arktischen Verstärkung? Wie wirken sich Änderungen im Transport von Luftmassen auf das Wetter und Klima in der Arktis und den mittleren Breiten aus? Welche durch die arktische Verstärkung verursachten Trends lassen sich erkennen und wie werden sie sich in einem zukünftigen, wärmeren Klima entwickeln?