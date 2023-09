Besonders in Importländern wie Deutschland genießt Palmöl einen schlechten Ruf, assoziieren es doch viele mit Waldrodungen, der Zerstörung von Lebensräumen und dem Verlust der Artenvielfalt. Naturschutzorganisationen warnen vor dem Stoff, für dessen Herstellung oft große Regenwaldflächen abgeholzt werden und dadurch etwa der Lebensraum von Orang-Utans zerstört wird. Doch Palmöl ist aus der Lebensmittelherstellung kaum wegzudenken, ist es doch wichtige Zutat in Gebäck, in pflanzlich hergestellter Margarine und in vielen mehr.