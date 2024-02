Neandertaler haben den Mehrkomponentenkleber erfunden. Wie Forscher der Universität Tübingen und des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin bei der Aufarbeitung von Stücken aus der Neandertaler-Fundstelle Le Moustier in Frankreich feststellten, benutzten diese frühen Menschen schon vor mehr als 40.000 Jahren einen Klebstoff aus mehreren Komponenten, um Steinwerkzeuge mit Griffen zu versehen. Es handelt sich um den bisher frühesten Fund eines Mehrkomponentenklebers in Europa.

Bildrechte: P. Schmidt

Nach Angaben des Forscherteams stellten die Neandertaler ihre ausgeklügelte Klebstoff-Mischung aus Ocker und Bitumen her, zwei Rohstoffen, die von weiter entfernten Orten beschafft werden mussten. Dies habe einen großen Aufwand, Planung und eine gezielte Vorgehensweise erfordert. Die Forscher gehen davon aus, dass die Neandertaler das Kohlenwasserstoffgemisch Bitumen in flüssiger Form in der Natur vorfanden und erst durch die Zugabe von 55 Prozent Ocker eine formbare Masse erhielten. Diese sei gerade so klebrig gewesen, dass ein Steinwerkzeug darin stecken-, die Hände aber sauber blieben.