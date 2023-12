Forscher aus Basel haben nun getestet, ob man diese Arbeit der KI überlassen kann und ob diese mindestens so gut im Erkennen von Gesichtsausdrücken ist wie Fachleute. Die Forscher verwendeten dazu frei verfügbare künstliche neuronale Netze, die mithilfe von über 30.000 Gesichtsfotos auf die Erkennung von sechs Basisemotionen trainiert wurden: Glück, Überraschung, Ärger, Abscheu, Trauer, und Angst. Danach analysierte die KI Videos der Therapiesitzungen von insgesamt 23 Borderline-Patientinnen und -Patienten. Insgesamt über 950 Stunden an Videomaterial mussten die Hochleistungsrechner für diese Studie verarbeiten. Das Resultat war erstaunlich: Der statistische Vergleich zwischen der Auswertung von drei geschulten Therapeuten und der KI zeigte bemerkenswerte Übereinstimmungen. Die KI beurteilte die Gesichtsausdrücke so verlässlich wie der Mensch.