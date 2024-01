Forschende des Singapore Instuitute for Clinical Science (SICS) haben Hinweise darauf gefunden, dass Kinder, die in ihrem Leben ein erhöhtes Maß an frühkindlichen Widrigkeiten erfahren, während der Vorschulzeit eine beschleunigte Gehirnentwicklung aufweisen.

Die Ergebnisse der Studie erschienen im Fachblatt Nature Mental Health. Für die Anwendung dieser und weiterführende Studien haben die Forschenden bereits Ideen. "Wenn wir Screening-Instrumente entwickeln können, um eine beschleunigte Hirnentwicklung zu erkennen, werden wir in der Lage sein, früher einzugreifen und die kaskadenartigen Folgen einer beschleunigten Hirnentwicklung für die psychische Gesundheit zu verhindern", so Dr. Tan Ai Peng, leitender Forscher am SICS. Außerdem wollen die Forschenden herausfinden, ob die frühkindlichen Widrigkeiten auch die Voraussetzung für eine vorzeitige Hirnalterung in späteren Lebensabschnitten sein könnte.