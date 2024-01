Moore finden sich in Deutschland auf einer Fläche von etwa 1,4 Millionen Hektar. Das sind rund vier Prozent der Bundesfläche. Davon sind in den vergangenen Jahrhunderten allerdings fast alle trockengelegt worden, um Torf abzubauen oder Flächen für die Land- und Forstwirtschaft zu gewinnen. Nass sind Moore wertvolle Kohlenstoffspeicher, trocken setzen sie riesige Mengen von Treibhausgasen frei, in Deutschland laut Umweltbundesamt jährlich 53 Millionen Tonnen, was etwa 7,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands entspricht. Deshalb spielt die Wiedervernässung von Mooren auch politisch eine wichtige Rolle und ist unter anderem im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung festgeschrieben.