Einschüchterungsklagen von Anwaltskanzleien beeinflussen und behindern einer Studie zufolge die Forschung und die Presseberichterstattung in Deutschland. Wie die Einschüchterungsversuche der als SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) bekannten strategischen Klagen auf Betroffene wirken, haben Kommunikations- und Medienwissenschaftler der Universität Leipzig unter Leitung von Uwe Krüger am Fallbeispiel der Hohenzollern untersucht. Ihre Studie wurde in der Fachzeitschrift "Publizistik" veröffentlicht.